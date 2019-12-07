Стал известен календарь сборной России в основном раунде чемпионата мира Россия сыграет с Румынией, Черногорией и Испанией.

Женская сборная России узнала соперников по основному раунду чемпионата мира в Японии.

Напомним, сборная России заняла первое место в группе D, одержав пять побед в пяти матчах, и вышла в основной раунд с максимально возможными четырьмя очками. Также четыре очка на данный момент у Испании, но разница забитых и пропущенных мячей хуже, чем у команды Амброса Мартина. Таким образом, Россия занимает первое место, а Испания идет второй.

Календарь сборной России в основном раунде:

8 декабря Румыния – Россия

10 декабря Россия – Черногория

11 декабря Испания – Россия

Отметим, что в полуфинал выходят по две лучшие команды из двух групп основного раунда.