Амброс Мартин: Победа над Швецией важная, но не стоит запускать фейерверки

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал победу над Швецией (30:22) в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира в Японии.
«Это еще одна победа – важная, но не более, чем все остальные, – приводит слова испанца официальный сайт Федерации гандбола России. – Хотя, конечно, нельзя забывать, что мы играли против очень сильного соперника и боролись за очки, которые идут в зачет основного раунда. И мы контролировали счет на протяжении всего матча. Это дорогого стоит, но не надо запускать по этому поводу фейерверки».
Напомним, самой результативной в составе сборной России стала разыгрывающая Ярослава Фролова, набравшая 11 очков.
Сборная России одержала пятую победу и с максимально возможными четырьмя очками вышла в основной раунд, где теперь сыграет с Румынией (8 декабря), Черногорией (10 декабря) и Испанией (11 декабря).
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