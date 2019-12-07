Амброс Мартин: Победа над Швецией важная, но не стоит запускать фейерверки Россия одержала пятую победу на чемпионате мира по гандболу.

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал победу над Швецией (30:22) в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира в Японии.

«Это еще одна победа – важная, но не более, чем все остальные, – приводит слова испанца официальный сайт Федерации гандбола России. – Хотя, конечно, нельзя забывать, что мы играли против очень сильного соперника и боролись за очки, которые идут в зачет основного раунда. И мы контролировали счет на протяжении всего матча. Это дорогого стоит, но не надо запускать по этому поводу фейерверки».

Напомним, самой результативной в составе сборной России стала разыгрывающая Ярослава Фролова, набравшая 11 очков.

Сборная России одержала пятую победу и с максимально возможными четырьмя очками вышла в основной раунд, где теперь сыграет с Румынией (8 декабря), Черногорией (10 декабря) и Испанией (11 декабря).