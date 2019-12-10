Амброс Мартин: Если завоюем путевку в Токио, никто не отберет у нас право выступить там Сборная России по гандболу вышла в полуфинал чемпионата мира.

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Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин после матча основного раунда чемпионата мира с Черногорией (35:28) рассказал о том, как команда отнеслась к решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Перед матчем мы коротко поговорили с девушками об этой ситуации, – приводит слова испанца официальный сайт Федерации гандбола России. – И, как видите, команда была полностью настроена на игру с Черногорией. Все игроки профессионалы, и они знают, какая задача перед нами стоит. Если мы завоюем путевку на Олимпийские игры, уверен, никто не отберет у нас право выступить в Токио».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.

Отметим, что победитель чемпионата мира получит право выступить на Олимпийских играх в Токио.