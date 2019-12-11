Голландия стала соперником России по полуфиналу чемпионата мира Матч пройдет 13 декабря.

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Женская сборная России по гандболу сыграет с Голландией в полуфинале чемпионата мира в Японии.

В матче заключительного тура основного раунда Голландия победила Южную Корею (40:33), тогда как Норвегия нанесла поражение Германии (32:29). В итоге Норвегия с восемью очками стала первой в группе I, а Голландия с шестью очками – второй.

Напомним, сборная России выиграла все восемь матчей на турнире и вышла в полуфинал с первого места в группе II. Второй стала Испания.

Таким образом, в полуфиналах 13 декабря в Кумамото сыграют Норвегия – Испания и Россия – Голландия. Матч за третье место и финал пройдут 15 декабря.