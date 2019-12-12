Олег Киселев: Победа над Испанией только кажется легкой Российские гандболистки вышли в полуфинал чемпионата мира с первого места.

Тренер женской сборной России по гандболу Олег Киселев прокомментировал победу над Испанией (36:26) в заключительном матче команды на групповом этапе чемпионата мира в Японии.

«Это только кажущаяся легкость, – приводит слова Киселева официальный сайт Федерации гандбола России. – На самом деле команда проделала большую работу, чтобы достичь этого результата. Особенно хорошо мы сыграли в защите.

Даже мыслей не было отдавать игру или относиться к ней спустя рукава. Нашей задачей было занять первое место в группе, и мы это сделали».

Напомним, победа над Испанией стала восьмой подряд для сборной России на турнире. Самой результативной в составе российской команды стала разыгрывающая Ярослава Фролова, забившая девять голов.

Команда заняла первое место в группе II и теперь 13 декабря сыграет в полуфинале с Голландией.