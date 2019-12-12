Олег Киселев: Победа над Испанией только кажется легкой

Тренер женской сборной России по гандболу Олег Киселев прокомментировал победу над Испанией (36:26) в заключительном матче команды на групповом этапе чемпионата мира в Японии.
«Это только кажущаяся легкость, – приводит слова Киселева официальный сайт Федерации гандбола России. – На самом деле команда проделала большую работу, чтобы достичь этого результата. Особенно хорошо мы сыграли в защите.
Даже мыслей не было отдавать игру или относиться к ней спустя рукава. Нашей задачей было занять первое место в группе, и мы это сделали».
Напомним, победа над Испанией стала восьмой подряд для сборной России на турнире. Самой результативной в составе российской команды стала разыгрывающая Ярослава Фролова, забившая девять голов.
Команда заняла первое место в группе II и теперь 13 декабря сыграет в полуфинале с Голландией.
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