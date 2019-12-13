Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу уступила сборной Голландии в полуфинале чемпионата мира со счетом 32:33.
В составе сборной России самым результативным игроком стала Анна Вяхирева, забросившая 11 мячей. Она же была признана лучшим игроком встречи.
Напомним, сборная России выиграла все восемь матчей на турнире и вышла в полуфинал с первого места в группе II.
Во втором полуфинале сегодня встретятся команды Норвегии и Испании.
Финал и матч за третье место состоятся 15 декабря.
Игра за бронзовые медали начнется в 11:30 мск.
Кумамото (Япония)
Чемпионат мира
Женщины
Полуфинал
Россия - Голландия - 32:33 (16:16)
Россия: Вяхирева (11), Сень (6), Бобровникова (5), Макеева (2), Манагарова (2), Кожокарь (2), Фролова (2), Кузнецова (1), Фомина (1).