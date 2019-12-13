Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира Чемпионат мира проходит в Японии.

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Женская сборная России по гандболу уступила сборной Голландии в полуфинале чемпионата мира со счетом 32:33.

В составе сборной России самым результативным игроком стала Анна Вяхирева, забросившая 11 мячей. Она же была признана лучшим игроком встречи.

Напомним, сборная России выиграла все восемь матчей на турнире и вышла в полуфинал с первого места в группе II.

Во втором полуфинале сегодня встретятся команды Норвегии и Испании.

Финал и матч за третье место состоятся 15 декабря.

Игра за бронзовые медали начнется в 11:30 мск.

Кумамото (Япония)

Чемпионат мира

Женщины

Полуфинал

Россия - Голландия - 32:33 (16:16)

Россия: Вяхирева (11), Сень (6), Бобровникова (5), Макеева (2), Манагарова (2), Кожокарь (2), Фролова (2), Кузнецова (1), Фомина (1).