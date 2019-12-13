Сборная России сыграет с Норвегией в матче за бронзовые медали чемпионата мира - Советский спорт
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13 декабря 2019 17:01ГандболКорегин Владислав

Сборная России сыграет с Норвегией в матче за бронзовые медали чемпионата мира

В финале сыграют сборные Испании и Нидерландов.

Во втором полуфинальном матче чемпионата мира, проходящем в Японии, сборная Норвегия играла против Испании. Итоговый результат – 28:22 в пользу испанской команды.

Самым результативным игроком встречи стала испанка Александрина Кабрал, в активе которой семь мячей.

Соперником Норвегии в матче за третье место станет сборная России, уступившая Нидерландам со счетом 32:33.

Решающие матчи состоятся 15 декабря. Игра за бронзовые медали начнется в 11.30 по московскому времени, а финальная встреча – в 14.30.

Отметим, что победитель чемпионата мира получит прямую путевку на Олимпиаду 2020 года.

Кумамото (Япония)
Чемпионат мира
Женщины
Полуфинал

Норвегия – Испания – 22:28 (13:13)

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