Женская сборная Голландии впервые выиграла чемпионат мира, обыграв в финале испанок В Японии завершился 24-й чемпионат мира по гандболу среди женщин.

В финальном матче женского чемпионата мира по гандболу сборная Голландии победила команду Испании со счетом 30:29 (16:13).

Никогда прежде голландки не становились лучшими гандболистками планеты. До этого лучшим достижением команды Нидерландов было поражение в финале от ЧМ-2015 от команды Норвегии (23:31).

Самым результативным игроком матча стала голландка Эставана Полман, ставшая автором девяти голов. Ее напарница по команде Лоис Аббингх отличилась семь раз. Столько же голов в финальном матче на счету испанки Алехандрины Кабраль.

Напомним, что в матче за третье место сборная России победила команду Норвегии со счетом 33:28. Медали мирового первенства россиянки завоевали впервые за последние десять лет.

Следующий чемпионат мира по гандболу среди женщин состоится в Испании в декабре 2021 года.