Анна Сень: Игра с Норвегией показала, что мы были достойны финала Россия стала бронзовым призером чемпионата мира.

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Полусредняя сборной России по гандболу Анна Сень подвел итоги выступления команды на чемпионате мира в Японии.

Сборная России одержала девять побед в десяти матчах турнира, уступив только в полуфинале будущим чемпионкам из Голландии (32:33). В воскресенье в матче за третье место Россия выиграла у Норвегии (33:28).

«Мы очень рады, что привезли в Россию хоть и бронзовую медаль, но это все равно медаль. Игра с Норвегией показала, что мы достойны были финала. Жаль, что поражение всего в один мяч не позволило нам сыграть за золото».

Отметим, что сборная России стала призером чемпионата мира впервые с 2009 года, когда выиграла золото на турнире в Китае.

В марте 2020 года Россия выступит на олимпийском квалификационном турнире.