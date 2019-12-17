Кристина Кожокарь: В Японии не успели отметить медали

Левая крайняя сборной России по гандболу Кристина Кожокарь рассказала о том, как команда отметила завоевание бронзовых медалей чемпионата мира в Японии.
В воскресенье Россия победила Норвегию (33:28) в матче за бронзу. Всего на турнире у российской команды девять побед и единственное поражение от Голландии (32:33) в полуфинале.
«После игры нам организовали шампанское, отметили, выпили по бокалу, – приводит «Р-Спорт» слова 25-летней гандболистки. – Мы же были уставшие, отдали все эмоции, все хотели спать. В пять утра мы уже выезжали в аэропорт, поэтому не отмечали медали».
Отметим, что сборная России стала призером чемпионата мира впервые с 2009 года, когда выиграла золото на турнире в Китае.
Владимир Потанин: Сказку в Сочи у нас не отнимут Обозреватель «Советского спорта» встретился с президентом «Норильского никеля», главой попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимиром Потаниным. 13.12.2019 08:00 Хоккей Иванов Григорий Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав «Вашингтон» уходит в отрыв. Обзор матчей НХЛ Прошедший тур НХЛ стал настоящим пиршеством для российских болельщиков. Целых 14 матчей! 15.12.2019 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл И мажем, и буксуем… Россия – в шаге от пьедестала Несмотря на проблемы на первых этапах, сборная России стала четвертой в мужской эстафете. 07.12.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий Евгений Алдонин: Раз Гинер обещал, все у ЦСКА будет в порядке В понедельник стало известно, что бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сменит Романа Шаронова в «Рубине». 17.12.2019 09:00 Футбол Григорьевская Юлия Гвардиола против «Реала», Клопп против Симеоне, повторение финала ЛЧ-2012 Итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы можно коротко охарактеризовать так – весной нас ждут роскошные матчи. 16.12.2019 17:30 Футбол Зибрак Артем К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев «Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка» Даже провалив групповую стадию, российские участники Лиги чемпионов пополнили бюджет внушительными суммами призовых. Тем обиднее досрочно сходить с дистанции: весна сулила питерцам и москвичам баснословные барыши. 13.12.2019 10:00 Футбол Безъязычный Алексей Александр Гуськов: «Динамо» в финале конференции – не сенсация Заслуженный мастер спорта, второй защитник-снайпер чемпионатов страны отвечает на актуальные вопросы после Кубка Первого канала. 17.12.2019 17:00 Хоккей Трофименко Кирилл