Кристина Кожокарь: В Японии не успели отметить медали - Советский спорт
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17 декабря 2019 17:22ГандболЛипкин Антон

Кристина Кожокарь: В Японии не успели отметить медали

Сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира в Японии.

Левая крайняя сборной России по гандболу Кристина Кожокарь рассказала о том, как команда отметила завоевание бронзовых медалей чемпионата мира в Японии.

В воскресенье Россия победила Норвегию (33:28) в матче за бронзу. Всего на турнире у российской команды девять побед и единственное поражение от Голландии (32:33) в полуфинале.

«После игры нам организовали шампанское, отметили, выпили по бокалу, – приводит «Р-Спорт» слова 25-летней гандболистки. – Мы же были уставшие, отдали все эмоции, все хотели спать. В пять утра мы уже выезжали в аэропорт, поэтому не отмечали медали».

Отметим, что сборная России стала призером чемпионата мира впервые с 2009 года, когда выиграла золото на турнире в Китае.

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