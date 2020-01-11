Мужская сборная России уступила Венгрии в первом матче чемпионата Европы

Сборная России уступила Венгрии со счетом 25:26 в первом матче финального этапа чемпионата Европы. Матч проходил в шведском городе Мальме.

Самым результативным в составе российской сборной стал Дмитрий Санталов – на его счету пять забитых голов. Лучшим у соперников стал Жолт Балог (7 голов).

Напомним, что Россия выступает в группе Е, где их соперниками также являются сборные Дании и Исландии.

В следующем матче подопечные Эдуарда Кокшарова сыграют против исландцев. Встреча состоится 13 января в 20.15 (мск).

Отметим, что турнир проходит с 9 по 26 января в Австрии, Норвегии и Швеции. Участие принимают 24 сборные. Согласно регламенту, команде необходимо занять в своей группе одно из первые двух мест, чтобы попасть в следующий раунд.

Победитель чемпионата Европы получит прямую путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. В случае, если победу одержит сборная Дании, обеспечившая участие на Олимпиаде посредством победы на чемпионате мира, то дальше отправится финалист турнира.