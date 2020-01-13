Российские гандболисты проиграли второй матч на ЧЕ, уступив сборной Исландии Встреча прошла в шведском Мальме.

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Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы. Поединок завершился со счетом 34:23 (18:11) в пользу исландцев.

Таким образом, россияне проиграли второй матч в рамках турнира. Ранее команда Эдуарда Кокшарова уступила сборной Венгрии (25:26).

Добавим, что в среду, 15 января сборная России проведет матч с коллективом из Дании.