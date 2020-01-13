Российские гандболисты проиграли второй матч на ЧЕ, уступив сборной Исландии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 января 2020 21:51ГандболГичунцев Артур

Российские гандболисты проиграли второй матч на ЧЕ, уступив сборной Исландии

Встреча прошла в шведском Мальме.

Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы. Поединок завершился со счетом 34:23 (18:11) в пользу исландцев.

Таким образом, россияне проиграли второй матч в рамках турнира. Ранее команда Эдуарда Кокшарова уступила сборной Венгрии (25:26).

Добавим, что в среду, 15 января сборная России проведет матч с коллективом из Дании.

Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте Допустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта. 12.01.2020 16:45 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Ингрид Тандревольд: Мой прадед родом из Сибири Юрлова-Перхт выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге Тарьей Бе: Борьба за победу в общем зачете Кубка мира будет жесткой
Я кричал: вы что, там, обалдели – уронили шахматный престиж... Обозреватель «Советского спорта» – о назначении венгерского экс-арбитра Виктора Кашшаи руководителем российских судей. 09.01.2020 22:00 Футбол Андронов Алексей
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
В «Нью-Джерси» снова революция. Уволен генменеджер клуба Отправлен в отставку человек, выписавший Никите Гусеву 9 миллионов долларов за два сезона 13.01.2020 14:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Василевский признан первой звездой недели в НХЛ Шеро уволен с поста генменеджера «Нью-Джерси» Юбердо стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды»
Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Дмитрий Баринов: Сделал все и даже больше, чтобы в отпуске выполнить наказ Семина Один из новых лидеров «Локомотива» перед началом зимних сборов уже не ощущает последствий травмы ноги. 13.01.2020 18:15 Футбол Григорьевская Юлия
Ковальчук впервые забил за «Монреаль» и догнал Павла Буре А ведь «Монреаль» не прогадал, заключив 3 января контракт до конца сезона с Ильей Ковальчуком на минимальную сумму в 700 тысяч долларов. 12.01.2020 13:00 Хоккей Славин Виталий
Малкин забивал и отдавал, «Питтсбург» победил Обзор игрового дня в НХЛ. 11.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
22:36 Футбол Бывший наставник «Бетиса» станет новым тренером «Барселоны»
22:15 Хоккей Василевский признан первой звездой недели в НХЛ
21:51 Гандбол Российские гандболисты проиграли второй матч на ЧЕ, уступив сборной Исландии
21:31 Футбол Маркиньос заключил новый контракт с «ПСЖ» (фото)
21:23 Футбол «Локомотив» объявил о продлении контракта с Коломейцевым
20:58 Фигурное катание Анна Фролова: Не получилось показать свой лучший прокат. Слишком переволновалась
20:42 Фигурное катание Ксения Синицына: Рассчитывала на первое место, но допустила обидную ошибку
20:28 Футбол Лаутаро Мартинес может заменить Суареса в «Барселоне»
20:01 Футбол Иньеста – о возможной отставке Вальверде: В любой ситуации нужно уважать человека
19:51 ММА Джон Джонс: Буду болеть за Серроне
19:46 Фигурное катание Синицына завоевала серебро на юношеской Олимпиаде, у Фроловой – бронза
19:39 ММА Дана Уайт: Врачи UFC говорят, что Макгрегор в великолепной форме
19:31 Хоккей Александр Курносов: Можем только поддержать решение КХЛ о дисквалификации Панина
19:19 Футбол Хакими не станет игроком «Баварии»
19:13 ММА Ян обратился к чемпиону UFC Сехудо: Прячься, мышонок
19:05 Футбол «Рома» хочет приобрести Сусо в связи с травмой Дзаньоло
18:50 ММА Макгрегор – о поединке с Серроне: Побью его в любом весе
18:47 Футбол Жозе Моуринью: Не знаю, когда вернется Кейн
18:38 Футбол Нападающий «Уотфорда» может стать игроком ЦСКА
18:30 Футбол СМИ: Шомуродов решил остаться в «Ростове» до конца сезона
Политологи: на ближайших выборах Госдума попрощается с половиной депутатов
Сильный ветер прогнозируют на Ставрополье во вторник
Запретить петарды в РФ попросили после издевательств над щенком в Ростовской области
Василий Шаталов: «Не могу молчать»
Мэрия Нижнего Тагила пытается закрыть шашлычную с 22-летней историей на ВМЗ
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика