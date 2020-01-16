Сборная России уступила команде Дании и покинула чемпионат Европы Встреча прошла в шведском городе Мальме.

Российские гандболисты проиграли коллективу из Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы – 28:31.

Ранее стало известно, что россияне лишились шансов на выход из группы, поскольку проиграли командам Венгрии (25:26) и Исландии (23:34). Таким образом, сборная России также пропустит Олимпиаду в Токио, которая пройдет этим летом.