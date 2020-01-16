Сборная России уступила команде Дании и покинула чемпионат Европы

Российские гандболисты проиграли коллективу из Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы – 28:31.
Ранее стало известно, что россияне лишились шансов на выход из группы, поскольку проиграли командам Венгрии (25:26) и Исландии (23:34). Таким образом, сборная России также пропустит Олимпиаду в Токио, которая пройдет этим летом.
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий Поквитается ли Крикунов за Знарка? Регулярный чемпионат выходит на финишную прямую. Командам осталось пройти менее трети пути. 15.01.2020 20:46 Хоккей Трофименко Кирилл Прядкина вызывали на допрос: что это значит Разбираем неожиданные события вечера вторника. 15.01.2020 08:00 Футбол Яременко Николай Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафете В день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе. 11.01.2020 16:30 Биатлон Мысин Николай Аполлинария Панфилова: Никогда не променяю Пермь на Москву! Российский дуэт Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевал золото в парном катании на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне. А в конце прошлого года ребята победили в юниорском финале Гран-при. Кажется, в России появилась очень перспективная пара. 14.01.2020 22:00 Фигурное катание Волохов Юрий Мнение юриста: В России могут впервые посадить за договорняк Во вторник руководителя премьер-лиги Сергея Прядкина допрашивали в Следственном комитете по нашумевшему делу о сговоре в матче ПФЛ прошлого сезона между «Чайкой» и «Черноморцем». 15.01.2020 19:46 Футбол Яременко Николай У Брагина нет движения вверх. Тренер – на выход Обозреватель «Советского спорта» Сергей Иванов считает, что Валерий Брагин не оправдал доверия, работая на посту главного тренера молодежной сборной России. 14.01.2020 22:15 Хоккей Иванов Сергей Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав 12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий недели Первым серьезным турниром в новом году стала юношеская Олимпиада. Наши фигуристы завоевали в Лозанне восемь наград, включая две золотых. 13.01.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Дерево ценных пород. Для такого состава мужской эстафеты 4-е место – совсем не плохо На этапе КМ в Оберхофе российские биатлонисты в эстафете финишировали четвертыми. Причем в нашей команде не было ни Александра Логинова, ни Матвея Елисеева. 11.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев