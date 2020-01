Сборная Испании выиграла чемпионат Европы, победив в финале хорватов

Мужская сборная Испании во второй раз подряд стала чемпионом Европы по гандболу. В финальном матче испанцы обыграли команду Хорватии со счетом 22:20 (12:11).

Самыми результативными игроками финала стали испанец Алеш Гомес и хорват Домагой Дувняк. На счету каждого по пять голов.

Watch the Game Highlights from Spain vs. Croatia, 01/26/2020 pic.twitter.com/2PCRoq819d