Сборная Испании выиграла чемпионат Европы, победив в финале хорватов

Мужская сборная Испании во второй раз подряд стала чемпионом Европы по гандболу. В финальном матче испанцы обыграли команду Хорватии со счетом 22:20 (12:11).

Самыми результативными игроками финала стали испанец Алеш Гомес и хорват Домагой Дувняк. На счету каждого по пять голов.

Watch the Game Highlights from Spain vs. Croatia, 01/26/2020 pic.twitter.com/2PCRoq819d — EHF EURO (@EHFEURO) January 26, 2020

Матч за 3-е место состоялся вчера. Сборная Норвегии одержала победу над командой Словении со счетом 28:20.

Напомним, что сборная России выбыла уже на стадии первого группового этапа, проиграв в группе E все три матча – венграм (25:26), исландцам (23:34) и датчанам (28:31). В итоговой классификации россияне заняли 22-е место из 24.

Турнир проходил в Швеции, Австрии и Норвегии.

Два года назад испанцы выиграли чемпионат Европы в Хорватии, победив в финале шведов со счетом 29:23. До этого испанская сборная не добивалась побед на главном турнире континента, завоевав лишь четыре комплекта серебряных медалей и дважды заняв третье место.

Самая титулованная сборная континента – это команда Швеции, четырежды выигрывавшая европейское золото (в 1994, 1998, 2000 и 2002 годах).