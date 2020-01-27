Наталья Чигиринова: Впереди развязка чемпионата, ЦСКА потребуются все силы, которые есть Вчера красно-синие обыграли «Ставрополье-СКФУ» со счетом 34:23.

Гандболистка ЦСКА Наталья Чигиринова рассказала о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Очень надеюсь, что мы продолжим играть так же, нельзя сдавать в оборотах. У нас впереди развязка чемпионата, поэтому от нас потребуются все силы, которые у команды только есть», - рассказала спортсменка в интервью News.ru.

В текущем сезоне чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице. Команда сыграла 16 матчей, в которых одержала 12 побед и потерпела четыре поражения. Лидером первенства является «Ростов-Дон», победивший во всех 16 встречах.

5 февраля столичный клуб сыграет в гостях против «Астраханочки».