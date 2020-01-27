Наталья Чигиринова: Впереди развязка чемпионата, ЦСКА потребуются все силы, которые есть

Гандболистка ЦСКА Наталья Чигиринова рассказала о целях команды на оставшуюся часть сезона.
«Очень надеюсь, что мы продолжим играть так же, нельзя сдавать в оборотах. У нас впереди развязка чемпионата, поэтому от нас потребуются все силы, которые у команды только есть», - рассказала спортсменка в интервью News.ru.
В текущем сезоне чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице. Команда сыграла 16 матчей, в которых одержала 12 побед и потерпела четыре поражения. Лидером первенства является «Ростов-Дон», победивший во всех 16 встречах.
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