Женская сборная Китая по гандболу не примет участия в квалификационном турнире ОИ-2020 Матчи пройдут с 20 по 22 марта.

Женская сборная Китая по гандболу пропустит квалификационный турнир Олимпиады-2020.

В связи с отказом китайской команды изменился состав подгруппы, в которой сыграет сборная России. Место сборной Китая займет команда Казахстана, сообщает Федерация гандбола России.

Еще двумя соперниками российской сборной будут команды Венгрии и Сербии.

Таким образом, расписание матчей квалификационного турнира выглядит следующим образом:

20 марта

Казахстан – Венгрия

Россия – Сербия

21 марта

Россия – Казахстан

Сербия – Венгрия

22 марта

Венгрия – Россия

Сербия – Казахстан.

Квалификационный турнир пройдет с 20 по 22 марта в венгерском городе Дьер. Путевки на Олимпиаду в Токио получат две лучшие команды подгруппы.