Отборочный этап к Евро-2020 среди женщин, а также еврокубковые матчи были перенесены

Таким образом, команды «Ростов-Дон» и «Виктор», участвующие в женской Лиге чемпионов и Кубке Вызова соответственно, будут ожидать решения Федерации по поводу возможного возобновления турниров.
Ранее стало известно о том, что два мартовских тура квалификации женского чемпионата Европы также были перенесены. Таким образом, выступающая в группе 4 сборная России сыграет два матча против команды Сербии с 1 по 7 июня.
В финальный турнир, который должен пройти в Дании и Норвегии с 3 по 20 декабря нынешнего года, выйдут две лучшие команды группы.
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Дмитрий Сенников: Планирую слетать в марте на концерт Бочелли в Амстердам Гостем редакции «Советского спорта» стал бывший защитник сборной России и «Локомотива», ныне – известный телеэксперт, который внимательно следит за событиями в еврокубках и РПЛ и пока не впадает в панику из-за эпидемии коронавируса. 13.03.2020 14:00 Футбол Зибрак Артем Панарина и Наместникова, Бучневича и Ничушкина, Шестеркина и Задорова тормознут на взлете? Один из самых русских матчей чемпионата «Колорадо» – «Рейнджерс» (3:2 ОТ), вполне возможно, в этом сезоне окажется крайним 12.03.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для России Привыкнуть к отсутствию зрителей на трибунах оказалось непросто. К отсутствию медалей нашей женской сборной мы привыкли давно. 05.03.2020 21:33 Биатлон Мысин Николай Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Спорт во время чумы. Коронавирус парализовал планету За последние сутки были отменены чемпионат НБА, теннисные турниры, последний этап Кубка мира по биатлону и чемпионат мира фигурному катанию. На носу решения по Евро-2020, Лиге чемпионов, НХЛ, Формуле-1. 12.03.2020 20:00 Футбол Мысин Николай Хабиб назвал Фергюсона глупым человеком, лживым мексиканцем и пнул его пояс (видео) Нурмагомедов и Фергюсон пообщались на пресс-конференции, приуроченной к турниру UFC 249. 07.03.2020 03:00 ММА Ващенко Сергей Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Как это было До поединка осталось полтора месяца. 07.03.2020 02:00 ММА Ващенко Сергей