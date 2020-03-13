Отборочный этап к Евро-2020 среди женщин, а также еврокубковые матчи были перенесены Европейская федерация гандбола приняла решение отложить все матчи своих турниров до 12 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Таким образом, команды «Ростов-Дон» и «Виктор», участвующие в женской Лиге чемпионов и Кубке Вызова соответственно, будут ожидать решения Федерации по поводу возможного возобновления турниров.

Ранее стало известно о том, что два мартовских тура квалификации женского чемпионата Европы также были перенесены. Таким образом, выступающая в группе 4 сборная России сыграет два матча против команды Сербии с 1 по 7 июня.

В финальный турнир, который должен пройти в Дании и Норвегии с 3 по 20 декабря нынешнего года, выйдут две лучшие команды группы.