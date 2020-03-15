«Чеховские медведи» выиграли Кубок России Встреча прошла в Перми.

«Чеховские медведи» стали обладателями Кубка России по гандболу.

В финальном матче подмосковный клуб обыграл московский «Спартак» со счетом 27:24.

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Фокин из «Спартака», на счету которого восемь голов.

«Чеховские медведи» выиграли трофей в десятый раз в истории.

В матче за третье место «Пермские медведи» (Пермь) обыграли «Акбузат» (Уфа) со счетом 37:29.