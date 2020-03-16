Источник: «Спартак» будет переименован в ЦСКА О переименовании будет объявлено на следующей неделе.

Московский гандбольный клуб «Спартак» будет переименован в ЦСКА.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Спартак» переименуют в ЦСКА. Игрокам уже сообщили о таком решении. Скорее всего, объявлено будет на следующей неделе», - сказал собеседник агентства.

Мужской гандбольный клуб «Спартак» был образован в 2017 году. Команда дважды становилась серебряным призером чемпионата страны (в сезонах 2017/18 и 2018/19).