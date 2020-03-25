Анна Сень: Угроза пандемии коронавируса сильно преувеличена Капитан сборной России по гандболу и игрок клуба «Ростов-Дон» рассказала о своих эмоциях после известия об отмене Игр-2020 в Токио.

Гандболистка Анна Сень считает, что истерика по поводу пандемии коронавируса, распространяющейся по миру, является преувеличенной.

«Знаете, нам, спортсменам, очень тяжело объективно судить о каких-то вещах политического характера или имеющих отношения к происходящему в обычном мире — за пределами спорта. <…> Мы не видим, что творится в городах, как протекает жизнь обычных людей. Тем не менее, я тоже считаю, что угроза эпидемии коронавируса очень сильно преувеличена», - приводит News.ru слова Сень.

Она отметила, что разочарована отменой ОИ-2020 в Токио, ведь для многих спортсменов она была бы первой, а для других – последней. Поэтому, по словам спортсменки, планы подготовки сильно изменятся.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.