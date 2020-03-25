ЕГФ перенесла финалы гандбольных еврокубков на август и сентябрь Матчи сборных возможно проведут в июне и июле.

Европейская федерация гандбола на своем официальном сайте объявила о пересмотре календаря соревнований сборных и клубов.

В апреле и мае из-за пандемии коронавируса вообще не будет соревнований под эгидой ЕГФ.

Финал четырех женской Лиги чемпионов перенесен на 5 и 6 сентября. Финал четырех мужского Кубка ЕГФ проведут 29 и 30 августа, а финал четырех мужской Лиги чемпионов – 22 и 23 августа.

Четыре оставшихся тура отборочного турнира женского чемпионата Европы собираются провести в начале июня (четыре команды из одной группы будут играть не с разъездами, а в одной стране в формате мини-турнира).

Отборочные матчи мужского чемпионата мира планируется провести в июне и в начале июля.