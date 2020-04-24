Европейская федерация гандбола отменила четвертьфиналы женской ЛЧ в июне Европейская федерация гандбола приняла решение не проводить матчи ¼ финала женской гандбольной Лиги чемпионов в июне.

«Четвертьфинальные матчи, которые должны были состоятся в июне, отменены. Проведение «Финала четырех» намечено на 5 и 6 сентября в Будапеште.

В настоящее время EHF проверяет возможность проведения четвертьфиналов одновременно с «Финалом четырех» (3, 5 и 6 сентября). Если будет невозможно провести «Финал четырех» в сентябре, будет предложена альтернативная дата в октябре. В этом случае сыграть четвертьфиналы станет невозможно из-за уже продолжающегося сезона и новых медиа и маркетинговых контрактов.

Если четвертьфинальные матчи не будут сыграны, участниками «Финала четырех» станут две лучшие команды из двух групп основного раунда: «Метц», «Эсбьерг», «Дьер» и «Брест», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Как отмечается, все решения были приняты в связи пандемией Covid-19 после интенсивного мониторинга текущей ситуации, включая анализ правительственных мер, таких как ограничения на поездки и запреты на крупные мероприятия.

Ранее стало известно, что российские гандболистки вышли в финальный турнир Евро-2020, в то время как мужская сборная лишилась возможности выступить на чемпионате мира 2021 года.