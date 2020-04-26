Евгений Трефилов: Вообще страшно на кухню заходить, это настоящий бермудский треугольник

- Когда было в субботу совещание, я глянул на свое лицо: елки-палки, если я еще месяц просижу, то меня на тележке будут выкатывать. Поэтому теперь стараюсь ничего не есть. Когда со спортивного образа жизни переходишь на домашний… Вообще страшно на кухню заходить, это настоящий бермудский треугольник, - приводит слова Трефилова «РИА Новости».
Ранее Трефилов заявил, что считает пропуск чемпионата мира критичным для мужской сборной России.
Напомним, что в пятницу Европейская федерация гандбола в связи с пандемией коронавируса отменила оставшиеся матчи плей-офф отборочного раунда к чемпионату мира среди мужчин 2021 года. Участники турнира были определены согласно рейтингу Евро-2020. Таким образом, российские гандболисты потеряли шансы завоевать путевку в финальную часть мирового первенства.
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