Олимпийская чемпионка Близнова объявила о завершении карьеры

«Ситуация такова, что мой контракт настало время пересматривать, и с клубным руководством в его условиях нам не удалось сойтись. У меня было желание продолжать играть. Со своим больным коленом готова была еще помучиться, но к решению, которое бы всех устроило, мы с клубом не пришли», - рассказала Близнова.

Об этом спортсменка рассказала в интервью пресс-службе тольяттинской «Лады».

Ирина Близнова завершает игровую карьеру. Правый полусредний «Лады» Ирина Близнова приняла решение о завершении игровой карьеры после окончания сезона 2019/2020. Гандбольный клуб «ЛАДА» желает тебе успехов во всех будущих начинаниях! #ladahandball pic.twitter.com/zNLiheHfhs

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Ирина Близнова объявила о завершении карьеры.

В 2016 году в составе сборной России Близнова выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Также она является серебряным призером Игр-2008 года в Пекине.

В 2005 и 2007 годах вместе с национальной командой гандболистка выигрывала чемпионат мира.

В составе «Лады» Близнова выигрывала Кубок ЕГФ, а также чемпионат (трижды) и Кубок России.