Олимпийская чемпионка Близнова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Ирина Близнова объявила о завершении карьеры.
Ирина Близнова завершает игровую карьеру.— Гандбольный клуб «ЛАДА» (@ladahandball) August 7, 2020
Правый полусредний «Лады» Ирина Близнова приняла решение о завершении игровой карьеры после окончания сезона 2019/2020.
Гандбольный клуб «ЛАДА» желает тебе успехов во всех будущих начинаниях!#ladahandball pic.twitter.com/zNLiheHfhs
Об этом спортсменка рассказала в интервью пресс-службе тольяттинской «Лады».
«Ситуация такова, что мой контракт настало время пересматривать, и с клубным руководством в его условиях нам не удалось сойтись. У меня было желание продолжать играть. Со своим больным коленом готова была еще помучиться, но к решению, которое бы всех устроило, мы с клубом не пришли», - рассказала Близнова.