«Чеховские медведи» ушли на карантин из-за вспышки коронавируса в команде

«Из-за нескольких положительных результатов тестирования на коронавирус, команда «Чеховские медведи» отправляется на 10-дневный карантин», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что по встрече Лиги Европы с македонским «Металлургом», которая должна состояться 1 декабря в Скопье, окончательного решения Европейской гандбольной федерации еще нет, но матчи для «медведей» уже сейчас запрещены до 2 декабря.

Напомним, что 20 ноября стало известно о четырех предварительно положительных тестах на коронавирус в команде: у Тимофея Масленникова, Виктора Фурцева, Дмитрия Павленко и главного тренера Владимира Максимова. Позже Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение перенести матч подмосковной команды с французской «Тулузой» в рамках четвертого тура Лиги Европы, который должен был состояться 24 ноября.