Женская сборная России одержала вторую победу на чемпионате Европы, обыграв Чехию

В Дании на чемпионате Европы по гандболу среди женщин команды Чехии уступила сборной России с результатом 22:24 (13:15).

В составе россиянок по три мяча забросили Дарья Дмитриева, Полина Ведехина, Дарья Самохина и Юлия Манагарова.

Самым результативным игроком встречи стала чешская гандболистка Маркета Ерабкова, в активе которой шесть голов.

В стартовом матче сборная России обыграла вице-чемпиона мира команду Испании (31:22). В данный момент россиянки лидируют в группе B, набрав четыре очка. У Швеции – два очка, а у Чехии и Испании – ни одного.

Сегодня поздно вечером состоится матч Испания – Швеция.