Женская сборная России вышла во второй раунд чемпионата Европы

На чемпионате Европы среди женщины сборная России досрочно пробилась во второй раунд.

Ранее россиянки одержали две победы, обыграв Испанию (31:22) и Чехию (24:22). Вдобавок во втором туре для команды Амброса Мартин удачно завершился матч соперников: сборные Испании и Швеции сыграли вничью 23:23.

Сборная России лидирует в группе B, набрав четыре очка. У шведок – теперь три, у испанок – одно, у команды Чехии – ноль. Во второй раунд выходят три лучшие команды, а значит Россия и Швеция уже обеспечили себе участие в следующей стадии соревнований.

7 декабря состоятся матчи третьего тура Испания – Чехия и Россия – Швеция.

На второй стадии чемпионата Европы 12 лучших сборных первого этапа будут разделены на две группы по шесть команд.