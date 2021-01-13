В Египте стартовал 27-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин

В столице Египта Каире стартовал 27-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин.

В матче открытия турнира хозяева соревнований египтяне одержали победу над командой Чили с результатом 35:29.

Помимо сборной Египта и чилийцев в группе G выступают также команды Швеции и Северной Македонии, чей матч пройдет завтра 14 января.

В четверг свой путь на чемпионате мира начнет и российская сборная, которая в городе Борг Эль-Араб встретится с Белоруссией (начало в 17:30 по московскому времени). Две другие команды группы H –Словения и Южная Корея.

Во второй раунд выйдут по три лучшие команды из каждой из восьми групп.