Сборная России сыграла вничью с Белоруссией в стартовом матче чемпионата мира

На чемпионате мира по гандболу в Египте мужская сборная России стартовала с ничьей с командой Белоруссии. Встреча в городе Борг Эль-Араб завершилась вничью 32:32.

У россиян самыми результативными стали левый полусредний Сергей Косоротов, левый крайний Игорь Сорока и правый полусредний Дмитрий Киселев. Каждый из них забросил по шесть мячей.

В 20:00 по московскому времени начнется второй матч группы H Словения – Корея.

16 января пройдут встречи Белоруссия – Корея и Россия – Словения. В следующей этап выйдут три лучшие команды.