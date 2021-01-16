На чемпионате мира в Египте выявлено 15 случаев заражения коронавирусом

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который стартовал в Египте 13 января, уже выявлено 15 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», положительные тесты сдали несколько игроков и сотрудников тренерских штабов национальных команд. При этом в делегации сборной России не выявлено ни одного случая инфекции.

Россияне, выступающие в группе H, стартовали в Египте с ничьей против команды Белоруссии (32:32). Сегодня 16 января на 20:00 по московскому времени запланировано начало матча Россия – Словения.