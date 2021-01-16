Сборная России обыграла Словению и пробилась во второй этап чемпионата мира

Во втором туре первого группового этапа чемпионата мира мужская сборная России обыграла команду Словении со счетом 31:25.
В составе россиян самыми результативными игроками стали Игорь Сорока и Сергей Марк Косоротов, забросившие по шесть мячей.
У словенцев автором шести голов стал Юре Доленец.
Россияне, которых тренирует босниец Велимир Петкович, обеспечили себе выход во второй этап соревнований, набрав три очка.
Сегодня в группе H сборная Белоруссии одержала победу над Южной Кореей (32:24). Белорусы лидируют в квартете, опережая россиян по разнице мячей. У Словении – два очка, а у корейцев – ни одного. Во второй этап выходят три лучшие команды.