Гендиректор Федерации гандбола: Невероятно рад тому, что сделали наши парни сегодня

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин прокомментировал победу сборной России над Словенией (31:25) в матче предварительного раунда чемпионата мира.

- Я невероятно рад тому, что сделали наши парни сегодня. Я не ожидал ничего от такого матча. То, что мы увидели в первой игре, тоже было очень круто, потому что мы выступили как одна команда, а это, наверное, самое главное, чего мы все и парни ожидали, - приводит слова Воронина Sport24.ru.

Напомним, что во втором туре первого группового этапа чемпионата мира мужская сборная России обыграла команду Словении и, набрав три очка, обеспечила себе выход во второй этап соревнований.