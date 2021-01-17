Эдуард Кокшаров: Это была фантастическая игра, ребята отработали на все сто

Экс-наставник мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров прокомментировал победу сборной России над Словенией (31:25) в матче предварительного раунда чемпионата мира.

- Это была фантастическая игра. Ребята отработали на все сто. Очень рад, что сегодня сборная России достигла этой победы, но это только маленький шажок ко всему большому, что ждет нашу команду, - цитирует Кокшарова Sport24.ru.

Напомним, что во втором туре первого группового этапа чемпионата мира мужская сборная России обыграла команду Словении и, набрав три очка, обеспечила себе выход во второй этап соревнований.