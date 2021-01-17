Эдуард Кокшаров: Это была фантастическая игра, ребята отработали на все сто

Экс-наставник мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров прокомментировал победу сборной России над Словенией (31:25) в матче предварительного раунда чемпионата мира.
- Это была фантастическая игра. Ребята отработали на все сто. Очень рад, что сегодня сборная России достигла этой победы, но это только маленький шажок ко всему большому, что ждет нашу команду, - цитирует Кокшарова Sport24.ru.
Напомним, что во втором туре первого группового этапа чемпионата мира мужская сборная России обыграла команду Словении и, набрав три очка, обеспечила себе выход во второй этап соревнований.
источник: Sport24.ru