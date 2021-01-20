Сборная России проиграла команде Египта в стартовом матче второго этапа чемпионата мира

В стартовом матче второго этапа чемпионата мира по гандболу среди мужчин сборная России уступила хозяевам турнира команде Египта со счетом 23:28 (8:15).

Самым результативным игроком встречи стал россиянин Сергей Марк Косоротов, забросивший восемь мячей. У египтян автором семи голов стал Мамду Шебиб.

На втором этапе учитываются результаты матчей первой стадии соревнований против команд, которые также пробились в число 24 лучших команд мира.

В группе IV по четыре очка набрали сборные Египта, Швеции и Словения. У Россия – три очка, у Белоруссии – одно, а у Северной Македонии – ноль.

Сегодня Северная Македония проиграла Словении 21:31. В 22:30 начнется встреча Швеция – Белоруссия.