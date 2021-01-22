Сборная России разгромила Македонию и вышла на первое место в группе на втором этапе чемпионата мира

На втором этапе чемпионата мира по гандболу среди мужчин в Египте сборная России разгромила команду Северной Македонии с результатом 32:20 (19:9).

Самым результативным игроком встречи в составе россиян стал Игорь Сорока, забросивший шеть мячей.

У македонцев автором шести голов стал Филип Кузмановски.

Сборная России, набрав 5 очков, вышла на первое место в группе IV. Также пять очков набрали шведы, которые провели на одну игру меньше.

По четыре очка – у команд Египта и Словения, у Белоруссии – два, а у македонцев – ни одного.