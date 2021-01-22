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22 января 20:13
автор: Виктор Шарафудинов

Гендиректор Федерации гандбола России: Наши ребята не расслабились, реализовали все как надо

На чемпионате мира по гандболу в Египте российская сборная борется за попадание в четвертьфинал.

Генеральный директор Федерации гандбола России Леонид Воронин прокомментировал победу сборной России над командой Северной Македонии.

В матче второго этапа чемпионата мира россияне разгромили македонцев с результатом 32:20.

«Так и ожидалось, что игра так сложится, потому что македонцы не очень хорошо выглядят на чемпионате, – отметил Воронин в интервью для News.ru – Наши ребята не расслабились, получилось не так, как в игре с корейцами. В этот раз здорово помогли вратари, в нападении не суетились, реализовали все как надо.

Во втором тайме основные игроки присели на скамейку, второй состав отлично себя показал. Не сказать, конечно, что сильно увеличил отрыв, но добавил плюс два очка. Отлично, смотрим дальше».

В данный момент Россия занимает первое место в группе IV, набрав пять очков и опережая по дополнительным показателям Швецию, которая провела на одну игру меньше.

24 января россияне встретятся со шведами в решающем матче в борьбе за выход в четвертьфинал.

источник: News.ru
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