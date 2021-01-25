Сергей Шишкарев: Есть доказанные факты вмешательства в руководство сборной России

Президент ФГР Сергей Шишкарев заявил, что исполком Федерации разберет вмешательство посторонних людей в руководство сборной России на чемпионате мира в Египте.

– К сожалению, мы знаем, и есть доказанные факты вмешательства потусторонних сил в руководство командой со стороны. Кому-то неймется давать свои советы. Тренер у нашей команды один – Велимир Петкович, он с командой на площадке в Египте. Влияние потусторонних сил мы конкретизируем на исполкоме, который пройдет в начале февраля, – цитирует Шишкарева «РИА Новости».

Добавим, что российские гандболисты с пятью очками в пяти встречах заняли четвертое место в таблице четвертой группы и не сумели выйти в четвертьфинал мирового первенства в Египте.