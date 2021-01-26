Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира

Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по гандболу.
В 1/4 финала сыграют:
Дания — Египет
Испания — Норвегия
Швеция — Катар
Франция — Венгрия.
Все четвертьфиналы состоятся 27 января.
29 января в полуфинальных матчах встретятся:
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по гандболу.
В 1/4 финала сыграют:
Дания — Египет
Испания — Норвегия
Швеция — Катар
Франция — Венгрия.
Все четвертьфиналы состоятся 27 января.
29 января в полуфинальных матчах встретятся:
Дания/Египет — Испания/Норвегия
Швеция/Катар — Франция/Венгрия.
Финал и матч за третье место запланированы на 31 января.