Сергей Шишкарев: Российский мужской гандбол – болото, которое я уже пять лет пытаюсь расшевелить

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поддержал главного тренера мужской национальной команды Велимира Петковича после вылета сборной в групповом этапе чемпионата мира в Египте.

Отметим, что на турнире российская команда заняла четвертое место в группе с Белоруссией, Египтом, Северной Македонией, Словенией и Швецией, одержав две победы, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения. В следующую стадию вышли шведы и египтяне.

– Я хотел бы выразить полную поддержку Петковичу. Он не только профессионал, но и тот человек, который рискнул и приехал в это болото, которое называется российский мужской гандбол. Болото, которое уже пять лет я со своими коллегами пытаюсь расшевелить.

Сегодня Велимир не отказывается работать дальше, он видит перспективу. Он знает, что в такой стране как Россия не может быть ситуации, когда из 140 миллионов человек мы не можем набрать полноценную сборную, которая не только будет показывать характер, но и играть профессионально, – приводит слова Шишкарева «РИА Новости».