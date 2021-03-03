«Ростов-Дон» в 11-й раз выиграл Кубок России, обыграв в финале «Ладу»

В финале Кубка России по гандболу среди женщин «Ростов-Дон» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 25:16 (11:10).

По пять мячей забросили Юлия Манагарова из ростовской команды и Вероника Никитина из «Лады».

«Ростов-Дон» завоевал Кубок России в 11-й раз в истории и в седьмой раз подряд. Ранее ростовчанки побеждали в турнире в 2007, 2008, 2012 и 2013 годах, с также с 2015-го по 2020-й.

Сегодня 3 марта в Ростове-на-Дону состоялся и матч за третье место «Астраханочка» обыграла «Звезду» из подмосковного Звенигорода с результатом 36:27.