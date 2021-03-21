Женская сборная России досрочно завоевала путевку на Олимпийские игры в Токио

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НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Тампа-Бэй Лайт 4 Чикаго Блэкхоу 1
Португалия - Примейра 2-й тайм, 75' Спортинг 1 Витория Гимара 0
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Торонто Мэйпл 0 Калгари Флэймз 0 П1 1.97 Х 4.40 П2 3.10
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Кэпи 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 2.10 Х 4.30 П2 2.90
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Детройт Ред Уи 0 Даллас Старз 0 П1 3.70 Х 4.30 П2 1.82
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Монреаль Канад 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.83 Х 4.50 П2 3.50
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Нью-Йорк Айлен 0 Филадельфия Фл 0 П1 2.18 Х 4.20 П2 2.80
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Каролина Харри 0 Коламбус Блю Д 0 П1 1.87 Х 4.30 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Филадельфия Си 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.38 П2 3.20
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Анахайм Дакс 0 Аризона Койотс 0 П1 2.75 Х 4.00 П2 2.27
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Мемфис Гриззли 0 Голден Стэйт У 0 П1 1.37 П2 3.20
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Сан-Хосе Шаркс 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 2.80 Х 4.30 П2 2.16
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Милуоки Бакс 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 1.19 П2 5.00
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Эдмонтон Ойлер 0 Виннипег Джетс 0 П1 2.16 Х 4.30 П2 2.80
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.23 П2 4.40
Турция - Суперлига 13:00 Фенербахче 0 Бююкчекмедже 0
Турция - Суперлига 13:30 Коньяспор 0 Аланьяспор 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.20
Турция - Суперлига 13:30 Антальяспор 0 Эрзурумспор 0 П1 2.44 Х 3.30 П2 3.10
Италия - Серия А 14:30 Верона 0 Аталанта 0 П1 5.00 Х 3.90 П2 1.72
КХЛ - плей-офф 14:30 Салават Юлаев 0 Ак Барс 0 П1 2.55 Х 3.60 П2 2.55
Франция - Лига 1 15:00 Страсбург 0 Ланс 0 П1 2.70 Х 3.50 П2 2.65
Турция - Суперлига 15:15 Газиантеп 0 Петким Спор 0
Германия - Бундеслига 15:30 Хоффенхайм 0 Майнц 0 П1 2.00 Х 3.70 П2 3.80
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Гройтер Фюрт 0 Нюрнберг 0
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Вюрцбургер Кик 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Оснабрюк 0 Санкт-Паули 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.14
Турция - Суперлига 16:00 Денизлиспор 0 Истанбул Башак 0 П1 3.70 Х 3.40 П2 2.12
Испания - Примера 16:00 Хетафе 0 Эльче 0 П1 1.93 Х 3.10 П2 5.20
Кубок Англии 16:30 Челси 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.25 Х 6.30 П2 13.0
Италия - Серия B 17:00 Реджина 0 Кьево 0 П1 3.10 Х 2.70 П2 2.80
21 марта 00:03
автор: Виктор Шарафудинов

Женская сборная России досрочно завоевала путевку на Олимпийские игры в Токио

Россиянки последовательно обыграли команды Нидерландов и Казахстана.

Женская сборная России завоевала путевку на Олимпийские игры в Токио.

В венгерском Дьере россиянки во втором туре квалификации обыграли команду Казахстана со счетом 33:26 и гарантировали себе одно из первых двух мест в группе 2.

В другом матче квартета Венгрия обыграла Сербию с результатом 31:23. Таким образом, перед последним туром у венгерской и российской команд по две победы и четыре очка, а у Сербии и Казахстана – по два поражения и ни одного очка.

Добавим, что в заключительном матче группы сборная России сыграет с командой Венгрии, встреча состоится 21 марта.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.

источник: «Советский спорт»
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