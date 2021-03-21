Женская сборная России досрочно завоевала путевку на Олимпийские игры в Токио

Женская сборная России завоевала путевку на Олимпийские игры в Токио.

В венгерском Дьере россиянки во втором туре квалификации обыграли команду Казахстана со счетом 33:26 и гарантировали себе одно из первых двух мест в группе 2.

В другом матче квартета Венгрия обыграла Сербию с результатом 31:23. Таким образом, перед последним туром у венгерской и российской команд по две победы и четыре очка, а у Сербии и Казахстана – по два поражения и ни одного очка.

Добавим, что в заключительном матче группы сборная России сыграет с командой Венгрии, встреча состоится 21 марта.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.