Тренер сборной России раскритиковал игру своей команды в матче с Казахстаном

Главной тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев раскритиковал победную игру своей команды в матче отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио против сборной Казахстана (33:26).

«Отношение к делу во вчерашней игре мне не понравилось, - сказал Алексеев. - Если ты считаешь себя профессионалом, то на таком уровне так играть не подобает. Не хочу переходить на личности, но в большинстве своем вчера профессионального подхода я не увидел. Это были профессионалы, которые плохо сделали свое дело. Была уверенность в победе. Но эту уверенность нужно демонстрировать на площадке. Вчера я не увидел, что одна команда была на голову сильнее другой», - приводит слова Алексеева ТАСС.

Напомним, что сборная России, одержав две победы над командами Сербии и Казахстана, за тур до окончания отборочного турнира гарантировала себе путевку на Олимпиаду. 21 марта команда Алексеева сыграет со сборной Венгрии, которая также отобралась на Игры в Токио.