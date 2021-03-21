Дарья Дмитриева: Мы полны решимости повторить в Токио наш триумф

Гандболистка сборной России Дарья Дмитриева прокомментировала выход российской команды на Олимпиаду в Токио.

«Здорово, что мы достигли своей главной цели. Однако у нас еще есть игра в воскресенье, и мы заинтересованы в победе на Венгрией на их площадке, чтобы занять первое место в турнире. Мы полны решимости повторить в Токио наш триумф. Но трудно сказать, каковы наши шансы. Нам нужно провести еще несколько игр и вернуть нашу «химию», - приводит слова Дмитриевой «RT на русском» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гандбола.

Напомним, что российская команда одержав две победы над командами Сербии (29:24) и Казахстана (33:26), за тур до окончания отборочного турнира гарантировала себе путевку на Олимпиаду. 21 марта команда Алексеева сыграет со сборной Венгрии, которая также отобралась на Игры в Токио.