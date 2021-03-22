Гандболистки сборной России сыграют с Турцией в квалификации ЧМ

Женская сборная России по гандболу узнала соперника по квалификации чемпионата мира-2021. Подопечные Алексея Алексеева поборются за путевку с командой Турции. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

Первый матч сборная России проведет на выезде, предположительно 16 или 17 апреля. Ответный поединок пройдет в Москве, 20 или 21 апреля. Точные даты будут определены позднее.

Напомним, что ранее российские гандболистки обеспечили себе попадание на Олимпиаду в Токио.

Чемпионат мира пройдет в Испании с 1 по 19 декабря.