Женская сборная России сыграет на Олимпиаде в одной группе с Испанией и Францией

Стали известны составы групп олимпийского турнира по гандболу, женская сборная России попала в группу В, где помимо прочих сыграют действующие чемпионки мира из Испании и финалистки прошлой летней олимпиады француженки. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола.

Группа А: Нидерланды, Черногория, Норвегия, Япония, Корея, Ангола.

Группа В: Испания, Олимпийский комитет России, Венгрия, Швеция, Франция, Бразилия

Напомним, что российская команда, выигравшая прошлую Олимпиаду, в Токио будет выступать под нейтральным флагом из-за санкция WADA.