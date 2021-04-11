ЦСКА вышел в «Финал четырех» женской Лиги чемпионов, обыграв «Бухарест»

Гандбольный клуб ЦСКА вышел «Финал четырех» женской Лиги чемпионов. В ответном матче 1/4 финала российская команда на своей площадке обыграла румынский «Бухарест» со счетом 24:19.
По итогам двухматчевого противостояния счет стал равным (51:51), но ЦСКА вышел дальше из-за большего количества заброшенных в гостях мячей.
Армейский клуб дебютировал в Лиге чемпионов.
Помимо ЦСКА, в «Финал четырех» вышли французский «Брест», венгерский «Дьер» и норвежский «Кристиансанн», который переиграл российский «Ростов-Дон».
источник: «Советский спорт»