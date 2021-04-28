Мужская сборная России оформила выход на чемпионат Европы, обыграв в Москве команду Фарер

Мужская сборная России досрочно оформила выход на чемпионат Европы.

В пятом туре второго этапа отборочного турнира россияне дома обыграли команду Фарерских островов со счетом 31:24 (16:10), а в параллельной встрече сборная Украины в Запорожье уступила Чехии с результатом 26:28 (12:16).

Россия лидирует в группе 3, набрав 8 очков в пяти матчах. Чехия имеет 5 очков после четырех игр, а украинцы набрали пять очков в пяти турах и занимают третью строчку таблицы. Теперь у сборной Украины нет даже теоритических шансов обойти россиян, а напрямую в финальную часть выходят две лучшие команды группы.

Фарерская команда занимает последнее четвертое место, потерпев четыре поражения в четырех матчах и не набрав ни одного очка.

Матч Россия – Фареры прошел в Москве во дворце спорта «Динамо». Самым результативным игроком встречи стал Филип Йойич из команды гостей, забросивший восемь мячей. В составе российской команды семью голами отметился Дмитрий Киселев.