Мужская сборная России сыграет на чемпионате Европы с Норвегией, Словакией и Литвой

6 мая прошла жеребьевка группового этапа мужского чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).
По ее результатам состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: Словения, Дания, Северная Македония, Черногория.
Группа В: Португалия, Венгрия, Исландия, Нидерланды.
Группа С: Хорватия, Сербия, Франция, Украина.
Группа D: Германия, Австрия, Белоруссия, Польша.
Группа Е: Испания, Швеция, Чехия, Босния и Герцеговина.
Группа F: Норвегия, Россия, Словакия, Литва.
Отметим, что по две команды каждого квартета выйдут во второй этап, где в двух новых группах определятся четыре полуфиналиста турнира. Две сборные группы F, куда попала российская команда, на втором этапе Евро сыграет с лучшими сборными групп D и E.