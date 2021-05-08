Трехкратная чемпионка мира Муравьева: Спасибо Трефилову, у него большое спортивное сердце

Трехкратная чемпионка мира Надежда Муравьева оценила работу бывшего тренера сборной России Евгения Трефилова, покинувшего свой пост летом 2019 года.

«На самом деле он вел себя так исключительно потому, что сильно переживал за результат. Если бы мы выходили на площадку без эмоций, а тренер бы молчал, то никаких побед не было бы. А так Евгений Васильевич заряжал команду энергией. Спасибо ему за то, что у него такое большое спортивное сердце. Его в итоге Трефилов на тренировках и подорвал. Ему делали очень сложную операцию», – приводит слова Муравьевой RT.

Напомним, под руководством Трефилова женская сборная России выигрывала золото ОИ-2016, а также побеждала на чемпионатах мира (2001, 2005, 2007, 2009).