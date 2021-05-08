Трехкратная чемпионка мира Муравьева: Спасибо Трефилову, у него большое спортивное сердце

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Франция - Лига 1 14:00 Нант 0 Бордо 0 П1 2.04 Х 3.50 П2 3.90
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Зенит 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 2.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Вюрцбургер Кик 0 Оснабрюк 0 П1 2.85 Х 3.40 П2 2.50
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Фортуна 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.48 Х 4.30 П2 7.20
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Гройтер Фюрт 0 Карлсруэ 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Блэкберн Ровер 0 Бирмингем Сити 0 П1 1.79 Х 3.80 П2 4.70
Англия - Чемпионшип 14:30 Кардифф Сити 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.65 Х 3.80 П2 2.55
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.80 Х 4.00 П2 4.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Дерби Каунти 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 14:30 Ковентри Сити 0 Миллуолл 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Борнмут 0 Сток Сити 0 П1 1.67 Х 4.20 П2 5.00
Англия - Премьер-лига 14:30 Лидс Юнайтед 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 2.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Ноттингем Форе 0 Престон Норт Э 0 П1 2.33 Х 3.30 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Куинз Парк Рей 0 Лутон Таун 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Бристоль Сити 0 Брентфорд 0 П1 5.50 Х 4.20 П2 1.62
Англия - Чемпионшип 14:30 Рединг 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 1.96 Х 3.80 П2 3.80
Англия - Чемпионшип 14:30 Уотфорд 0 Суонси Сити 0 П1 1.98 Х 3.60 П2 4.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Барнсли 0 Норвич Сити 0 П1 2.90 Х 3.50 П2 2.46
Испания - Примера 15:00 Алавес 0 Леванте 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.50
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Болонья 0 П1 2.50 Х 3.20 П2 3.10
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Наполи 0 П1 6.20 Х 4.80 П2 1.50
Россия - Премьер-Лига 16:30 Арсенал 0 Рубин 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.38
Россия - Премьер-Лига 16:30 Локомотив М 0 Динамо М 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.75
Англия - Премьер-лига 17:00 Шеффилд Юнайте 0 Кристал Пэлас 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.50
Испания - Примера 17:15 Барселона 0 Атлетико М 0 П1 1.82 Х 3.80 П2 4.70
Португалия - Сегунда 17:30 Фейренсе 0 УД Оливейренсе 0
Болгария - Первая лига 17:45 Лудогорец 0 Локомотив Пл 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.60
Франция - Лига 1 18:00 Лион 0 Лорьян 0 П1 1.42 Х 5.10 П2 7.30
Италия - Серия А 19:00 Интер М 0 Сампдория 0 П1 1.50 Х 4.70 П2 6.40
Португалия - Сегунда 19:00 Бенфика Б 0 Ковильян 0
08 мая 11:23
автор: Степан Шереметьев

Трехкратная чемпионка мира Муравьева: Спасибо Трефилову, у него большое спортивное сердце

В 2016 году специалист помог команде выиграть золото на Играх в Рио-де-Жанейро.

Трехкратная чемпионка мира Надежда Муравьева оценила работу бывшего тренера сборной России Евгения Трефилова, покинувшего свой пост летом 2019 года.

«На самом деле он вел себя так исключительно потому, что сильно переживал за результат. Если бы мы выходили на площадку без эмоций, а тренер бы молчал, то никаких побед не было бы. А так Евгений Васильевич заряжал команду энергией. Спасибо ему за то, что у него такое большое спортивное сердце. Его в итоге Трефилов на тренировках и подорвал. Ему делали очень сложную операцию», – приводит слова Муравьевой RT.

Напомним, под руководством Трефилова женская сборная России выигрывала золото ОИ-2016, а также побеждала на чемпионатах мира (2001, 2005, 2007, 2009).

источник: «RT на русском»
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