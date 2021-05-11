Россия подала заявку на проведение женского ЧЕ-2026

Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы-2026 по гандболу среди женщин.
Как сообщает официальный сайт Европейской гандбольной федерации, турнир может пройти в Москве и Санкт-Петербурге.
Отметим, что совместную заявку подали Норвегия, Швеция и Дания. Исполкомом EHF официально подтвердит кандидатов в сентябре 2020 года.
Добавим, что Россия четыре раза становилась призером чемпионатов Европы среди женских команд. В 2006 и 2018 годах команда выигрывала серебро, а в 2000 и 2008 - бронзу.
источник: EHF